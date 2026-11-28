kayserili milli sporcunun başarısı:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Kaya, Dünya Para Halter Şampiyonası'nda sergilediği performansla gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

uluslararası arenada temsil ve önemi:

Milli sporcu, ay yıldızlı bayrağı uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Elde edilen derece, Kaya'nın teknik yeterliliği ve kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve Kayseri'nin spor alanındaki görünürlüğünü artırdı.

kulüp ve antrenörlerin tebrikleri:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çağdaş Kaya ile başarısında emeği geçen antrenörleri tebrik ederek sporcuya gelecek müsabakalarda başarı diledi. Bu madalya, hem kulüp hem de kent spor camiası için moral kaynağı oldu.

KAYSERİLİ MİLLİ SPORCU ÇAĞDAŞ KAYA; DÜNYA PARA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK DÜNYA İKİNCİSİ OLDU.