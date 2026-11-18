Kayseri’den ulusal başarı hikâyesi:

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi’nin koordinasyonunda yürütülen yerel yarışmayı kazanan POSAVER ekibi, EU Climate Ideathon 2026 Ulusal Finali’nde Türkiye ikincisi olarak şehre gurur yaşattı. Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde, AB Bilgi Merkezleri Ağı aracılığıyla Türkiye’nin 18 şehrinde düzenlenen sürecin Antalya’daki final ayağıyla noktalandı.

Yerel süreç ve ulusal finale uzanan yol:

Kayseri’de düzenlenen yerel finalde 10 takım jüri karşısına çıktı. Yenilikçi yaklaşımı ve döngüsel ekonomi odağındaki çözümüyle dikkat çeken POSAVER, yerelde birinci seçilerek Antalya’daki ulusal finalde Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı. Program kapsamında Türkiye genelinden toplam 2.555 genç başvurdu; eğitim, mentorluk ve proje geliştirme süreçlerinin ardından her şehirden birer takım olmak üzere 18 finalist Antalya’da yarıştı.

POSAVER projesinin teknik ve ekonomik hedefleri:

POSAVER, kafelerde biriken kullanılmış kahve telvelerinin toplanıp işlenmesi yoluyla içerdiği aroma bileşenlerinin geri kazanılmasını ve bu bileşenlerin parfüm, esans ve kozmetik sektörlerinde hammadde olarak kullanılmasını amaçlıyor. Proje, atıkları ekonomik değere dönüştürmeyi, kaynak verimliliğini artırmayı ve girişimcilik odaklı çözümler geliştirmeyi hedefleyen bir döngüsel ekonomi yaklaşımı sunuyor.

Ulusal final performansı ve COP31 kapsamı:

Antalya’da COP31 etkinlikleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen ulusal finalde POSAVER, 18 şehirden gelen ekipler arasında Türkiye ikinciliğini elde etti. Jüri değerlendirmesinde projenin çevresel sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve ticarileşme potansiyeli öne çıktı. Elde edilen başarı, hem ekip hem de Kayseri için yerel bir kazanım olarak nitelendirildi.

Ömer Gülsoy ise elde edilen başarıya ilişkin şunları söyledi: "İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, geleceğimizi doğrudan ilgilendiren en önemli konular arasında yer alıyor. Gençlerimizin bu alanlarda çözüm üreten fikirler geliştirmesi ve projelerini ulusal platformlarda başarıyla temsil etmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Kayseri Ticaret Odası olarak gençlerimizin yenilikçi düşüncelerini desteklemeyi, fikirlerini somut projelere dönüştürmelerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Yerel finalde 10 takım arasından birinci olarak Antalya’ya giden POSAVER ekibimizin, 18 şehirden gelen finalistler arasında Türkiye ikinciliğini elde etmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Gençlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

POSAVER’in başarısı, gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler geliştirirken yerel destek ağlarının ve mentorluk programlarının önemini de bir kez daha ortaya koydu. Projenin ticarileşme adımları ve atık yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesi, hem çevresel hem de ekonomik kazanımlar sağlayabilecek bir örnek oluşturuyor.

KAYSERİ TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ’NİN DESTEKLEDİĞİ POSAVER EKİBİ, EU CLİMATE IDEATHON 2026 ULUSAL FİNALİ’NDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU.