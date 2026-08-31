Kayserispor 4. haftayı 2. sırada tamamladı

Kayserispor, TFF 1. Lig'de sezonun ilk dört haftalık periyodunu geride bıraktı ve elde ettiği sonuçlarla üst sıralardaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, gösterdiği performansla hem puan tablosunda hem de taraftar beklentilerinde dikkat çekici bir görüntü verdi.

haftalık bilanço:

Sürecin sonunda Kayserispor, ligdeki ilk dört haftada 3 galibiyet alarak 9 puan topladı ve haftayı 2. sırada tamamladı. Elde edilen bu sonuçlar takımın zirve yarışındaki iddiasını güçlendirirken, aynı zamanda sezonun erken döneminde istikrar arayışının önemini de ortaya koydu.

gelecek program:

Önümüzdeki 5. hafta mücadelesinde Kayserispor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, ekibin ligdeki konumunu pekiştirme ve istikrarını sürdürme açısından belirleyici olacak. Yönetim ve taraftarlar, takımın sahada sergileyeceği disiplin ve puan alma performansından umutlu.

Kayserispor'un sezonun ilk haftalarındaki başarılı başlangıcı, kulüp içinde ve dışındaki beklentileri yükseltti. Önümüzdeki maçlarda alınacak sonuçlar, takımın zirve iddiasını ne ölçüde sürdüreceğini netleştirecek.

KAYSERİSPOR, TFF 1. LİG’DE HAFTAYI 2. SIRADA TAMAMLADI