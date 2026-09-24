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Kayserispor 5 günlük milli ara iznine çıktı

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, Mardin 1969 Spor deplasmanından sonra bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp 5 günlük izne çıktı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor 5 günlük milli ara iznine çıktı

Kayserispor 5 günlük milli ara iznine çıktı

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, lige verilen milli arada çalışmalarını bu sabah yapılan antrenmanla tamamladı ve takım 5 günlük izne ayrıldı.

son antrenman ve hazırlık süreci:

Ligin 8. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı Mardin 1969 Spor maçının ardından Kayseri'ye dönerek çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-kırmızılı ekip, bugün sabah yapılan idmanla milli ara öncesi hazırlıklarını noktaladı.

sıradaki maç ve yeniden toplanma:

Kayserispor, ligin 9. haftasında karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. Takım, iznin ardından belirlenen tarihte yeniden toplanarak hazırlıklara başlayacak.

LİGE VERİLEN MİLLİ ARADA ÇALIŞMALARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLAYAN KAYSERİSPOR, 5 GÜNLÜK...

LİGE VERİLEN MİLLİ ARADA ÇALIŞMALARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLAYAN KAYSERİSPOR, 5 GÜNLÜK İZİNE ÇIKTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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