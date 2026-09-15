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Kayserispor averajla zirvede

Kayserispor, İstanbulspor karşısında aldığı farklı galibiyetle 1. Lig 7. haftayı averajla lider tamamladı ve 7 maç sonunda 16 puana ulaştı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor averajla zirvede

Kayserispor averajla zirvede

1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, sahasında oynadığı maçta İstanbulspor karşısında alınan farklı galibiyetle haftayı lider tamamladı. Taraftarı önünde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekip, üç puanı dört golle almayı başardı.

maçta öne çıkanlar:

Kayserispor'un hücum verimliliği ve ev sahibi avantajı maçın belirleyici unsurları oldu. Takımın atak organizasyonları ve savunma dönüşlerindeki etkinliği, özellikle ikinci yarıda skoru lehine çevirmesinde etkili oldu. Maç boyunca gösterilen performans, oyuncu rotasyonunun işe yaradığını ve takımın konsantrasyonunu koruduğunu gösterdi.

puan tablosuna etkisi:

Bu sonuçla Kayserispor, 7. hafta sonunda 7 maçta 16 puan ile ligde 1. sırada yer aldı ve averajla zirvede yerleşti. Aynı haftada Batman Petrolspor ve Bursasporun puan kayıpları, Kayserispor'un liderlik koltuğuna oturmasını kolaylaştırdı. Takımın bu performansı, sonraki haftalar için moral kaynağı olurken, averaj avantajının korunması kritik önem taşıyor.

Kayserispor'un ligdeki bu konumu, önümüzdeki maçlarda da istikrar sağlayıp sağlayamayacağının gösterimi olacak; taraftar ve yönetim açısından beklentiler yükselmiş durumda.

KAYSERİSPOR, İSTANBULSPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN 1. LİG’DE 7. HAFTAYI LİDER TAMAMLADI.

KAYSERİSPOR, İSTANBULSPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN 1. LİG’DE 7. HAFTAYI LİDER TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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