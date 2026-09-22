Kayserispor bu hafta zirveyi bırakmadı

haftanın özeti:

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, 8. haftayı lider tamamladı. Takım, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor maçından tek golle 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Önceki maçta Mardin 1969 Spor galibiyetiyle başlayan olumlu süreç, bu sonuçla devam etmiş oldu.

maçın önemi ve tabloya etkisi:

Haftanın genelinde Batman Petrolspor ve Iğdır FK puan kaybı yaşarken, Kayserispor aldığı sonuçlarla avantaj yakaladı. Sarı kırmızılı ekip, averajla 1. sırada yer alıyor ve toplamda 19 puan topladı. Bu tablo takımın ligdeki iddiasını güçlendiriyor.

milli ara öncesi değerlendirme:

Kayserispor, ligde verilen milli araya lider girmesinin ardından moralli bir dönem yaşıyor. Teknik ekip ve futbolcuların bu arayı iyi değerlendirip, sakatlık ve eksikleri gidermesi bekleniyor. Taraftarlar ve yönetim, takımın sezonun devamında da istikrarlı performansını sürdürmesini hedefliyor.

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, MARDİN 1969 SPOR GALİBİYETİNİN ARDINDAN 1. LİG'DE 8. HAFTAYI LİDER TAMAMLADI.