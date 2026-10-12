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Kayserispor camiası Habip Nuri Apaydın'ın vefatıyla sarsıldı

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti; kulüp taziye mesajı yayımlayıp başsağlığı diledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor camiası Habip Nuri Apaydın'ın vefatıyla sarsıldı

kayınpederinin vefatı:

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor teknik direktörü Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın hayatını kaybetti.

kulübün açıklaması:

Kayserispor Kulübü, gelişmeyi resmi kanallardan duyururken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Atila Gerin’in kayınpederi Habip Nuri Apaydın’ın vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz".

başsağlığı dilekleri:

Kulüp tarafından paylaşılan taziye mesajı, takım ve camia içinde Gerin için yayılan destek ve üzüntüyü yansıttı. Kayserispor yönetimi ile taraftarlar, merhumun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN’İN KAYINPEDERİ HABİP NURİ APAYDIN HAYATINI...

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN’İN KAYINPEDERİ HABİP NURİ APAYDIN HAYATINI KAYBETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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