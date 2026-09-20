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Kayserispor liderlikle milli araya girerken hedefe odaklandı

Kayserispor, Mardin 1969 Spor deplasmanından Moreno'nun golüyle 3 puan alıp milli araya lider girdi; yönetim aynı ciddiyet ve inançla yürüneceğini bildirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor liderlikle milli araya girerken hedefe odaklandı

Maç sonucu ve tablo:

Kayserispor, TFF 1. Lig’de çıktığı Mardin 1969 Spor deplasmanından Moreno'nun golüyle kazandı ve milli araya lider girme başarısı gösterdi. Deplasmanda alınan bu üç puan, puan cetvelindeki yerini güçlendirirken sarı-kırmızılıların şampiyonluk iddiasını pekiştirdi.

Saha performansı ve kapanış:

Maç boyunca Kayserispor, mücadele gücü, inanç ve kazanma arzusu yüksek bir oyun sergiledi. Zorlu deplasmanda alınan galibiyet, takımın saha içindeki disiplininin ve kolektif direncinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Yönetimden açıklama:

Kayserispor Yönetim Kurulu galibiyetin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz." ifadelerine yer verdi. Yönetim, futbolcuları, teknik ekibi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını yürekten kutladı ve her şartta destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca "Aynı ciddiyet, aynı birlik ve aynı inançla hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz" vurgusu yapıldı. Yönetim, liderlikle dönülmesinin önemli olduğunu ancak yolun henüz başında olunduğunu belirterek sezonun geri kalanında istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti.

KAYSERİSPOR, DEPLASMANDA MARDİN 1969 SPOR MAÇINI DA KAZANARAK, MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ....

KAYSERİSPOR, DEPLASMANDA MARDİN 1969 SPOR MAÇINI DA KAZANARAK, MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİ. KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU TARAFINDAN GALİBİYETİN ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "AYNI CİDDİYET VE İNANÇLA HEDEFİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DENİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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