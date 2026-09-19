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Kayserispor Mardin deplasmanına hazır: uçuş planı belli

Kayserispor, Atila Gerin yönetiminde Mardin 1969 Spor maçına hazır; takım İstanbul aktarmalı uçuşla Mardin'e gidiyor, hazırlıklar tamam.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor Mardin deplasmanına hazır: uçuş planı belli

maç hazırlıkları:

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 8. hafta maçında deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde yürütülen çalışmaların ardından kafile hareket planına geçti.

yolculuk programı:

Sarı kırmızılı ekip, saat 13.15 uçağıyla önce İstanbul'a gidecek; ardından havayolu ile saat 17.25'te İstanbul'dan Mardin'e hareket edecek. Bu plan doğrultusunda takım maç öncesi şehirde konaklayacak ve son hazırlıklarını tamamlayacak.

maç bilgileri:

Kayserispor ile Mardin 1969 Spor karşılaşması yarın Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Maçta düdüğü Reşat Onur Coşkunses çalacak.

DEPLASMANDA MARDİN 1969 SPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN KAYSERİSPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINI...

DEPLASMANDA MARDİN 1969 SPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN KAYSERİSPOR, MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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