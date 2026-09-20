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Kayserispor tek golle Mardin'den üç puanı aldı

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Kayserispor, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Daniel Moreno'nun 68. dakikada attığı golle Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor tek golle Mardin'den üç puanı aldı

Kayserispor tek golle Mardin'den üç puanı aldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, tek gollü skorla sona erdi ve Kayserispor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

maçın dönüm noktası:

Karşılaşmanın tek golünü 68. dakikada Daniel Moreno kaydetti. Bu gol, maçın kaderini belirledi ve konuk ekibin üç puanı kazanmasını sağladı.

hakem ve oyunun akışı:

Maçı Reşat Onur Çoşkunses yönetti. İki ekip arasında dengeli başlayan mücadelede gol sonrası tempo düşerken, son bölüm savunma ağırlıklı bir görüntüye büründü ve başka gol kaydedilmedi.

TRENDYOL 1.LİG 8.HAFTA MAÇINDA MARDİN 1969 SPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI METRO HOLDİNG...

TRENDYOL 1.LİG 8.HAFTA MAÇINDA MARDİN 1969 SPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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