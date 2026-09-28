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Kayserispor U14 evinde Mersin Terspor'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı

U14 Gelişim Ligi 15. Grup'ta Kayserispor, Kayserispor Tesisleri'nde Mersin Terspor'u 3-1 mağlup ederek iki haftada iki galibiyet aldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 05:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor U14 evinde Mersin Terspor'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı

Kayserispor U14, ikinci haftayı galibiyetle kapattı

U14 Gelişim Ligi 15. Grup maçında Kayserispor, Kayserispor Tesisleri'nde karşılaştığı Mersin Terspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte ilk yarıda atılan gollerle üstünlüğü kuran Kayserispor, ikinci yarıda bulduğu bir golle skoru ilan etti; konuk takımın tek sayısı maçın son bölümünde geldi.

maçtan önemli anlar:

Karşılaşmanın ilk golünü Sami Doruk Altay (dk.35) kaydederek ev sahibine avantaj sağladı. İlk yarıyı Kayserispor adına Yusuf Bera Çetinkaya (dk.43) atılan golle önde kapatan takım, ikinci yarıda Adnan Yaşar (dk.62) ile farkı ikiye çıkardı. Mersin Terspor'un tek golünü Faysal Ürper (dk.77) kaydetti ve maç 3-1 sonuçlandı.

kadrolar ve görevli hakemler:

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Nazım Çağatay Arslan, Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse

Kayserispor U14: Emir Tuna Kılıç, (Adem Tavil dk.70), Adnan Yaşar, (Ahmet Emir Bayram dk.70), Mustafa Emir Kanat, (Efe Doğan dk.41), Çınar Nayman, Ediz Ercan Kartal, (İsmail Ata Bulut dk.52), Egemen Kalkan, Hasan Tekin, (Fatih Karakuş dk.41), Sami Doruk Altay, (Yağız Ali Atasoy dk.70), İzzet Efe Bulut, Yusuf Bera Çetinkaya, (Kaya Yıldırım dk.60), Hüseyin Umut Çınar, (Yiğit Efe Özkan dk.52)

Mersin Terspor U14: Ekin Akbaş, (Artem Klyuchnıkov dk.65), Mehmet Levent Altuntaş, (Miryat Çiya Tamur dk.58), Göktuğ Topbaş, Ahmet Gültekin, (Ömer Faruk Vanlı dk.65), Umut Üstüner, Tuna Yıldırım, (Kutay Doğu Mavi dk.49), Alp Eren Aslan, Muhammed Bülent Altunbaş, (Tunç Baran Demir dk.58), Çağan Uraslu, (Metin Işıldaklı dk.58), Kemal Çelik, (Berkay Özensoy dk.49), Raser Nazmi Bilmez, (Faysal Ürper dk.58)

Goller: Sami Doruk Altay (dk.35), Yusuf Bera Çetinkaya (dk.43), Adnan Yaşar (dk.62) — Kayserispor U14; Faysal Ürper (dk.77) — Mersin Terspor U14.

U14 GELİŞİM LİGİ 15. GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 2. HAFATSINDA EVİNDE MERSİN TERSPOR’U...

U14 GELİŞİM LİGİ 15. GRUPTA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR LİGİN 2. HAFATSINDA EVİNDE MERSİN TERSPOR’U 3-1 YENEREK, HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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