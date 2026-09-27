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Kayserispor u17'den gollü başlangıç: İstiklalspor'u 10-0 ile geçti

Kayserispor U17, U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta Kahramanmaraş İstiklalspor'u evinde 10-0 mağlup ederek sezona gole doymayan bir başlangıç yaptı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor u17'den gollü başlangıç: İstiklalspor'u 10-0 ile geçti

Maçın özeti:

Kayserispor U17, U17 Gelişim Ligi 17. Grup 1. hafta mücadelede evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 yenerek sezona güçlü bir giriş yaptı. Karşılaşma Kayserispor Tesislerinde oynandı; hakem üçlüsünü Mustafa Melih Kaya, Göktürk Seven ve Melike Gök oluşturdu.

Goller ve maçın akışı:

Kayserispor, ilk yarıda 27', 31', 33', 36' ve 44'te kaydettiği gollerle devreye 5-0 önde girdi. İkinci yarıda da temposunu koruyan ev sahibi takım; 47', 49' ve 65'te Muhammed Tekin'in üç golüyle (hat-trick) beraberinde 52'de Yağız Baki Türkekul ve 57'de Alper Demirayak'ın golleriyle skoru 10-0'a taşıdı.

Goller ve dakikalar:

Goller: Arda Efe Ülgür (dk. 27, 33), Mehmet Emin Dabaz (dk. 31), Onur Ata Cebeci (dk. 36), Muhammed Akkaş (dk. 44), Muhammed Tekin (dk. 47, 49, 65), Yağız Baki Türkekul (dk. 52), Alper Demirayak (dk. 57).

Kadrolar ve değişiklikler:

Kayserispor U17: Mehmet Alper Uzun, Yağız Baki Türkekul, Muhammed Veysel Tekin (Murat Dinç dk. 65), Alper Demirayak (Ömer Faruk Bayrakdar dk. 66), Arda Efe Ülgür (Ali Mert Akkamış dk. 55), Ömer Utku Deveci (Celal Taşdemir dk. 55), Muhammed Akkaş, Alptuğ Aydın (Yakut Emir Duman dk. 70), Selahattin Sofularlı, Mehmet Emin Dabaz, Onur Ata Cebeci.

Kahramanmaraş İstiklalspor: Ahmet Efe Çam, Arda Turan Yılmaz, Ege Eymen Çağlar (Orhun Alptekin Kaya dk. 65), Ahmet Kaan Güney, Alaaddin Kutlu, Arif Kaya (Berat Kaan Ceyhan dk. 46), Halil İbrahim Köse (Emin Kalaycı dk. 46), Osman Karslı, Bekir Yağlıca, Kerem Özer, Hasan Hüseyin Üzcüce (Umut Kaan Yaman dk. 46).

Maç boyunca Kayserispor'un hücumdaki etkinliği ve bitiriciliği öne çıktı; savunma zaafı göstermeyen ev sahibi ekip, hücum organizasyonlarını iyi uygulayarak rakip kalede sürekli tehlike yarattı. Özellikle Muhammed Tekin'in ikinci yarıda peş peşe attığı goller ve Arda Efe Ülgür'ün ilk yarıdaki etkili performansı maçın belirleyicileri oldu.

U17 GELİŞİM LİGİ 17. GRUP 1. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KAYSERİSPOR, EVİNDE KAHRAMANMARAŞ...

U17 GELİŞİM LİGİ 17. GRUP 1. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KAYSERİSPOR, EVİNDE KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR’U 10-0 SKORLA MAĞLUP EDEREK SEZONA MUHTEŞEM BİR BAŞLANGIÇ YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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