Kayserispor U19, Adana Adaletgücü Spor'u 2-0 mağlup etti

Kayserispor, U19 Gelişim Ligi 13. Grup 10. haftasında evinde oynadığı maçta Adana Adaletgücü Spor Sportif Faaliyetleri A.Ş.'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini kayıpsız sürdürdü.

maç özeti:

Ev sahibi ekipte ilk golü Kerem Oğuztürk 26. dakikada kaydetti. Karşılaşmanın son bölümünde oyuna sonradan dahil olan Yiğit Efe Karadeli 81. dakikada farkı ikiye çıkardı ve skoru belirledi. Maç boyunca Kayserispor hücum organizasyonlarında daha etkili görünürken, konuk ekip aradığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

kadrolar ve değişiklikler:

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Tolga Selvi, Göktürk Seven, Görkem Burak Onay

Kayserispor U19: Enes Aslan, Kerem Oğuztürk, Zekeriya Eren Karaca (Mustafa Arda İçgül dk. 46), Tarık Baturalp Başkan, Yiğit Ata Türk (Muhammed Talha Yaşar dk. 65), Hacı Alperen Altıparmak, Ahmet Hüseyin Altun (Çağrı Furkan Solmaz dk. 76), Eralp Çam, Muhammed Emir Çelik (Yiğit Efe Karadeli dk. 76), Umut Kaan Yalçınkaya (Arda Günder dk. 87), Ali Macit Soylu

Adana Adaletgücü Spor U19: Samet Köse, Şükrü Can Çiftçi, Serkan Kıvanç Şife, Mehmet Ayhan (Mustafa Keleş dk. 70), M. Arda Küçükaşçı (Hayrullah Ünsel dk. 46), Yusuf Yükselyayla (Barış dk. 81), Samet Aktif Duyur (Necmettin Ordu dk. 70), Deniz Özcan (Yusuf Tuna Doğan dk. 81), Yiğit Yerlikaya, Abdülkerim Bıyık

Kayserispor'un bu sonuçla liderlik avantajı devam ederken, Adana Adaletgücü Spor puan arayışını sürdürecek.

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUP LİDERİ KAYSERİSPOR, LİGİN 10. HAFTASINDA EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLERİ A.Ş.’Yİ 2-0 MAĞLUP EDEREK YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR.