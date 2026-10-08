Kayserispor u19'da üçte üç: genç kadro güven verdi

maç özeti:

Kayserispor U19, U19 Gelişim Ligi 13. Grup 3. haftasında Kayserispor Tesisleri'nde Osmaniyespor U19'u 4-1 mağlup ederek puanını 9'a çıkardı. Maça hızlı başlayan ev sahibi, Eralp Çam'ın 14. dakikadaki golüyle üstünlüğü ele geçirdi. 24. dakikada Hilmi Türkan farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı uzatma dakikasında Ahmet Hüseyin Altun skoru 3-0 yaptı.

maçın kırılma anları:

Osmaniyespor 63. dakikada Gürkan Korkut ile farkı 3-1'e indirdi; ancak Kayserispor'un 77. dakikadaki yeniden sayı bulması (Ahmet Hüseyin Altun) rakibin geri dönüş şansını büyük ölçüde kapattı. Maçın üç hakemi Ömer Tekeş, Göktürk Seven, Efe Çağatay Koku olarak görev yaptı.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayserispor U19: Enes Aslan, Kerem Oğuztürk, Zekeriya Eren Karaca, Tarık Baturalp Başkan, Ali Kaçmaz (M. Taha Yaşar dk. 62), Ahmet Hüseyin Altun (Yusuf Berkay Özdemir dk. 83), Hilmi Türkan (Alperen Akgün dk. 83), Eralp Çam, Y. Göktuğ Özkılı (Recep Eryılmaz dk. 83), Arda Günder (Umut Kaan Yalçınkaya dk. 62), Ali Macit Soylu.

Osmaniyespor U19: Kahraman İnanç, Arda Bozaslan (Alperen Helli dk. 80), Veli Can Kurt, Zeynel Kurt, Doğan Çelikel, Emirhan Ademoğlu (Yasin Göksoy dk. 73), Yunus Ozan Uyanık (Şivan Gül dk. 46), Murat Gümüştekin (Arda Uyduran dk. 46), Yaşar Mutlu Doğan, M.Ali Sert (Yiğithan Ergeç dk. 46), Gürkan Korkut.

Goller: Eralp Çam (dk. 14), Hilmi Türkan (dk. 24), Ahmet Hüseyin Altun (dk. 45+2, dk. 77) — Kayserispor U19; Gürkan Korkut (dk. 63) — Osmaniyespor U19.

Genel değerlendirme olarak Kayserispor'un genç kadrosu hücumda etkin bir görüntü verdi; erken gelen goller takımın oyunu kontrol etmesini sağladı. Üç maçta üç galibiyetle 9 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, savunma ve hücum dengesini koruyabilirse ligde iddialı konumunu sürdürecek gibi görünüyor.

U19 GELİŞİM LİGİ 13. GRUP'TA MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, LİGİN 3. HAFTASINDA EVİNDE OSMANİYESPOR’U 4-1'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.