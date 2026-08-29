Kayserispor ve Bursaspor yönetimleri kayseri’de dostluk yemeğinde buluştu

Kayserispor ev sahipliğinde dostluk yemeği:

Kayserispor yönetimi, TFF 1. Lig’in 4. haftasında oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçı öncesinde Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Karşılıklı saygı ve diyalogun öne çıktığı buluşma, iki kulüp arasında dostça bir havada geçti.

Buluşmanın adresi ve katılımcılar:

Toplantı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde yer alan Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlendi. Davete; Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Bursaspor Yönetim Kurulu ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Beyhan, Yücel Şahin ve Samet Sarıoğlu katıldı.

Ortak mesaj ve kulüp açıklaması:

Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, iki köklü camianın bir araya geldiği buluşmada sporun dostluk, kardeşlik ve birlik ruhunun öne çıktığı vurgulandı. Kulüp açıklamasında misafirlere teşekkür edilirken bu tür etkinliklerin futbolun sosyal boyutunu güçlendirdiği belirtildi.

Maç öncesi gerçekleşen bu tür temaslar, saha içindeki rekabetin ötesinde kulüpler arası ilişkilerin sağlıklı tutulmasına katkı sağlıyor. Her iki tarafın da karşılıklı saygı ve iyi niyet mesajı vermesi, hafta içindeki hazırlık sürecine olumlu bir atmosfer taşıdı.

KAYSERİSPOR YÖNETİMİ, MAÇ ÖNCESİNDE BURSASPOR YÖNETİMİNİ AĞIRLADI.