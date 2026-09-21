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Kayserispor'a eski antrenör alacağı nedeniyle üç dönem transfer yasağı

Kayserispor, eski antrenör Trond Strande'nin 60 bin Euro'luk alacağı nedeniyle FIFA tarafından üç dönem transfer yasağına uğradı; yasağın kaldırılması ödemeye bağlı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'a eski antrenör alacağı nedeniyle üç dönem transfer yasağı

FIFA'dan Kayserispor'a 3 dönemlik transfer yasağı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, eski teknik ekip üyelerinden kaynaklanan alacak talepleri yüzünden bir kez daha transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı. Kulübün eski antrenörü Trond Strande'in 60 bin Euro tutarındaki alacağı nedeniyle FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Neden yasağı getirildi:

Kulüp, daha önce eski teknik direktör Erling Moe ve yardımcısına ilişkin bir başka alacak dosyası nedeniyle de transfer yasağı yaşamıştı. Bu yeni karar, ekibin antrenör kadrosunda yer alan bir isimden kaynaklanan alacağın ödenmemesi sonucu gündeme geldi. İlgili dosyada belirtilen meblağın kesin tutarı 60 bin Euro olarak kaydedildi.

Yasağın kaldırılması ve kulübe etkisi:

Kayserispor yönetimi durumu kamuoyuna duyururken, sorunun çözüm yolunun açık olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Emir Akpınar şu ifadeyi kullandı: "Eski teknik ekibimizde yer alan Trond Strande kaynaklı 60 bin Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze FIFA nezdinde 3 dönem transfer yasağı uygulanmıştır. Söz konusu dosya 'öde-kaldır' niteliğinde olup, ilgili tutarın ödenmesiyle birlikte transfer yasağı kaldırılacaktır".

Yasağın devam etmesi halinde kulübün transfer planları doğrudan etkilenebilir; ödemelerin yapılması ve evrak süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kısıtlamanın kaldırılması bekleniyor. Kayserispor'un transfer masasında herhangi bir hareket öncesi bu dosyayı çözmesi öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR&#039;A ESKİ ANTRENÖRÜ TROND STRANDE’DEN KAYNAKLANAN TRANSFER YASAĞI...

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR'A ESKİ ANTRENÖRÜ TROND STRANDE’DEN KAYNAKLANAN TRANSFER YASAĞI GELDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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