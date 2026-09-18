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Kayserispor'a eski teknik ekibin alacakları nedeniyle üç dönem transfer yasağı

Kayserispor'a, eski teknik direktör Erling Moe ve yardımcısına olan 180 bin euro tutarındaki alacaklar nedeniyle 3 dönem transfer yasağı getirildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'a eski teknik ekibin alacakları nedeniyle üç dönem transfer yasağı

Kayserispor'a transfer yasağı kararı

Kayserispor Kulübü hakkında FIFA nezdinde yürütülen dosyalar sonucu üç dönem transfer tescil yasağı uygulanmasına karar verildi. Yasağın, kulübün eski teknik direktörü Erling Moe ve yardımcı antrenör Hussain Etzaz Mozafar ile ilgili alacak taleplerinden kaynaklandığı açıklandı.

tutar ve şartlar:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erling Moe'ye 120 bin Euro, Hussain Etzaz Mozafar'a ise 60 bin Euro olmak üzere toplam 180 bin Euro tutarındaki alacaklar dosyaya konu oldu. Söz konusu yasağın, ilgili dosyalardaki toplam ödemenin gerçekleştirilmesiyle kaldırılabileceği belirtildi.

kulübün açıklaması ve olası etkiler:

Kayserispor'un açıklamasında, FIFA kararının alacakların ödenmesi durumunda sona ereceği vurgulandı. Transfer tescil yasağı üç dönem sürdüğü için kulübün önümüzdeki transfer dönemlerinde yeni futbolcu kaydı yapamaması riski bulunuyor; bu durum takım planlaması ve kadro güçlendirmesini doğrudan etkileyebilir.

Kararın hangi transfer dönemlerini kapsadığı veya ödeme süresine ilişkin ek şartların açıklanıp açıklanmadığına dair detay verilmedi. Kulübün nasıl bir ödeme planı izleneceği ve hukuki itiraz imkanları kamuoyuna yansıtıldıkça gelişmeler izlenecek.

KAYSERİSPOR KULÜBÜ; ESKİ TEKNİK DİREKTÖR ERLİNG MOE VE YARDIMCISINDAN DOLAYI TRANSFER YASAĞI...

KAYSERİSPOR KULÜBÜ; ESKİ TEKNİK DİREKTÖR ERLİNG MOE VE YARDIMCISINDAN DOLAYI TRANSFER YASAĞI ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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