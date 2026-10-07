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Kayserispor’a FIFA gölgesi: yeni tescil yasağı ve artan yükümlülük

Kayserispor, Mehdi Bourabia'nın 456.000 Euro'luk alacağı yüzünden FIFA'dan yeni transfer ve tescil yasağı aldı; toplam yükümlülük 771.000 Euro.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor’a FIFA gölgesi: yeni tescil yasağı ve artan yükümlülük

Kayserispor’a FIFA gölgesi: yeni tescil yasağı ve artan yükümlülük

Kayserispor, eski futbolcusu Mehdi Bourabia ile ilgili alacak dosyası nedeniyle FIFA tarafından yeni bir transfer ve tescil yasağıyla karşılaştı. Kulüp açıklamasına göre, FIFA nezdindeki dosyada talep edilen tutar 456.000 Euro olarak yer aldı ve yasağın mali yükümlülük yerine getirilene kadar süreceği bildirildi.

FIFA bildirimi ve tarih:

Kulübün paylaştığı bilgiye göre FIFA'nın yazısı 6 Ekim 2026 tarihli. Yazıda, alacak miktarının ödenmesine kadar transfer ve tescil işlemlerine ilişkin yasağın devam edeceği açıkça belirtildi. Kayserispor, kararla ilgili sürecin takip edildiğini ve gerekli adımların atıldığını duyurdu.

Kulübün yükümlülükleri ve çözüm çalışmaları:

Açıklamada ayrıca bu dosya ile birlikte kulübün üzerinde bulunan transfer yasağı dosyası sayısının 5'e yükseldiği ve söz konusu dosyalara ilişkin toplam mali yükümlülüğün 771.000 Euro olduğu kaydedildi. Kulüp, dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması için hukuki ve mali çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KAYSERİSPOR, ESKİ FUTBOLCUSU MEHDİ BOURABİA’DAN KAYNAKLANAN ALACAK DOSYASI NEDENİYLE FIFA...

KAYSERİSPOR, ESKİ FUTBOLCUSU MEHDİ BOURABİA’DAN KAYNAKLANAN ALACAK DOSYASI NEDENİYLE FIFA TARAFINDAN YENİ BİR TRANSFER VE TESCİL YASAĞIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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