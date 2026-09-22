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Kayserispor'a ödemesizliğin bedeli: FIFA'dan dördüncü transfer yasağı

Kayserispor, Carlos Mané'nin 75 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA nezdinde transfer yasağıyla karşılaştığını ve yasak sayısının 4'e çıktığını açıkladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'a ödemesizliğin bedeli: FIFA'dan dördüncü transfer yasağı

Kayserispor'a ödemesizliğin bedeli: FIFA'dan dördüncü transfer yasağı

Kayserispor, eski futbolcu Carlos Mané'nin 75 bin Euro tutarındaki alacağı nedeniyle kulübe FIFA nezdinde transfer yasağı uygulandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, bu dosyanın eklenmesiyle FIFA nezdindeki transfer yasağı sayısının toplamda 4’e yükseldiği belirtildi.

Yasakların nedeni ve kapsamı:

Açıklamada, söz konusu kararın Carlos Mané'nin alacağının tahsiliyle ilgili olduğu ve dosyanın FIFA tarafından işleme konulduğu vurgulandı. Kulübün hakkında bulunan diğer dosyaların da benzer nitelikte olduğu ve hepsinin ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulduğu kaydedildi.

Kulübün çözüm süreci:

Kayserispor, açıklamasında bu tür dosyaların ve uygulanan yasakların ödemelerin gerçekleştirilmesiyle kaldırılacağını belirtti. Kulüp, ilgili ödemelerin yapılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve süreçlerin tamamlanması hâlinde kısıtlamaların kaldırılacağını ifade etti.

Kulüp yetkilileri, FIFA nezdindeki toplam transfer yasağı sayısının şu an için 4 olduğunu tekrar teyit ederek, sorunun çözümü için öncelikli adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

KAYSERİSPOR, ESKİ FUTBOLCU CARLOS MANE&#039;NİN ALACAĞI KARŞILIĞINDA KULÜBE FIFA NEZDİNDE TRANSFER...

KAYSERİSPOR, ESKİ FUTBOLCU CARLOS MANE'NİN ALACAĞI KARŞILIĞINDA KULÜBE FIFA NEZDİNDE TRANSFER YASAĞI UYGULANDIĞI, YASAK SAYISININ 4'E YÜKSELDİĞİNİ DUYURDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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