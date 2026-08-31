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Kayserispor’da genç İngilizle yollar ayrıldı

Kayserispor, sezon başında Manchester United'tan transfer ettiği 21 yaşındaki Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti, oyuncu İngiltere'ye döndü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor’da genç İngilizle yollar ayrıldı

Sam Mather ile sözleşme karşılıklı olarak feshedildi

Kayserispor, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Sam Mather ile yollarını ayırdı. Manchester United'tan transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, Ocak 2026'da takıma katılmış ve 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

transfer geçmişi ve maç istatistikleri:

Mather, sarı kırmızılı forma altında geçtiğimiz sezon yalnızca 3 maçta görev alabildi. Yeni sezonda teknik heyet tarafından ilk dört karşılaşmada kadroya dahil edilmediği belirtildi.

kulübün açıklaması:

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz"

Yolların ayrılmasının ardından İngiliz futbolcu ülkesine döndü.

KAYSERİSPOR’DA SAM MATHER İLE YOLLAR AYRILDI.

KAYSERİSPOR’DA SAM MATHER İLE YOLLAR AYRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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