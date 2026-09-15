Kayserispor'da hedef: liderlikte kalıcı olmak

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Kayserispor, İstanbulspor'u sahasında 4-0 mağlup ederek maç sonrası tabloyu lehine çevirdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Atila Gerin hem maçın detaylarını hem de gelecek planlarını değerlendirdi.

gerin'in maç değerlendirmesi:

Gerin, oyuncularını mücadeleleri, ciddiyetleri ve ortaya koydukları oyun nedeniyle tebrik etti. Teknik direktör, "Çocuklarımı hem mücadelelerinden hem ciddiyetlerinden hem ortaya koydukları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Yukarıdaki puanı yakalayıp en azından gol averajıyla da olsa yukarıda kalabilmenin verdiği fırsatı değerlendirdiler. Hepsini yüreklerinden öpüyorum. Ayaklarına sağlık. İnşallah bunun üzerine koya koya devam edecekler" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Gerin, haftanın genel yapısına değinerek bu haftanın sürprizlere açık olduğunu, son maçta oynamalarının da belirsizlikleri artırdığını belirtti. "İki farkla kazandığımız zaman liderliğe yükseleceğimizi biliyorduk. Çocuklar bu fırsatı kaçırmak istemediler" diyerek takımın kararlılığına vurgu yaptı ve rakibe saygı çerçevesinde ellerinden gelen mücadeleyi sergilediklerini ekledi.

taraftar ve şehir beklentisi:

Teknik direktör, alınan galibiyetin ardından taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Gerin, stadın gelecekte dolacağına inandığını söyleyerek şehir ve yönetimle kurulan güvene vurgu yaptı.

Basın toplantısında, "Ben eminim. Şehrimize, taraftarımıza, yönetimimize, şehrin büyüklerine, belediye başkanlarına, milletvekillerine kim varsa hepsine güveniyorum. Kayseri şehrinin ayaklanacağından adım gibi eminim" ifadelerini kullanan Gerin, takımın bu ivmeyi sürdürmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yükseldiğimiz liderlikte kalmak istiyoruz" dedi.