Kayserispor’da kadro sıkıntısı: beş oyuncu yok

maç öncesi kadro durumu:

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Yeni haftaya giden sarı-kırmızılı ekipte teknik ekip, kadroda yaşanan eksikliklerle ilgili düzenlemeler yapmak zorunda kalacak.

eksik oyuncular ve nedenleri:

Maç kadrosunda yer alamayacak isimler şöyle: Kayra Cihan, Sinan Kurt, Muhammed Eren Arıkan. Ayrıca izinli olan Brenet ile kadroya dahil edilmeyen Malik Kadir Hayvalı de müsabakada forma giyemeyecek.

cenk şen kadroda:

Sakatlığı geçen Cenk Şen ise bu maç için kadroya alındı ve mücadelede yer alma ihtimali bulunuyor.

Kayserispor’un beş eksikle Ümraniyespor deplasmanına çıkması, maç planlaması ve rotasyon tercihlerinde belirleyici olacak.

1. LİG'İN 14. HAFTASINDA DEPLASMANDA ÜMRANİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK KAYSERİSPOR’DA 5 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK.