Maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak önemli iki puan bıraktı. Maç boyunca oyunun büyük bölümünde inisiyatifi elinde tutan Kayserispor, son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı.

Atila Gerin'in değerlendirmesi:

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, maç sonu basın toplantısında takımı için hem övgü hem de üzüntü ifadeleri kullandı. Gerin, "Pozisyonlar bulduk, maçı koparacak çok durumlar geldi, oyunun kontrolü bizdeydi. İki takımın da oyuncularını tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, son dakikaya kadar maçın avucunda olduğunu düşündüklerini belirterek, "Son dakikaya kadar avucumuzun içinde olan maçta maalesef son dakika yediğimiz golle 2 puan bıraktık" ifadesini kullandı.

Kaçan fırsatlar ve takımın performansı:

Gerin ayrıca, bu sezonda 15-16. maçlarda benzer kayıpların dördüncü kez yaşandığını vurguladı: "Bu sezon 15-16. maçta 4. defa başımıza geldi. Büyük krediler kaçırdık böyle. Bunlar bizim için çok büyük kredilerdi."

Teknik adam, Keçiören deplasmanında ortaya konan oyunu ve oyuncuların mücadele azmini takdir etti ancak konsantrasyon eksikliğinin maliyetinin ağır olduğunu söyledi: "Yüzde yüz konsantrasyona çok dikkat edelim diyoruz ama maalesef futbolda bunlar oluyor. Canımız yanıyor böyle olunca."

Gerin sözlerini, kaçan liderlik fırsatı ve puan farkını açma şansının takımı üzdüğünü belirterek tamamladı: "Hem liderlik fırsatı geliyor hem de rakiplerle arayı açma fırsatı geliyor. 4. defa değerlendiremedik bunu. O yönden canımızı çok acıttı, çok üzgünüz 2 puan için."

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASININ ARDINDAN, "POZİSYONLAR BULDUK, MAÇI KOPARACAK ÇOK DURUMLAR GELDİ, OYUNUN KONTROLÜ BİZDEYDİ. İKİ TAKIMIN DA OYUNCULARINI TEBRİK EDİYORUM, ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİLER" DEDİ.