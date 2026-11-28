maç öncesi değerlendirme:

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Keçiörengücü karşılaşması öncesinde takımın hedefini netleştirdi. Bursaspor'un puan kaybı sonrasında doğan fırsatı iyi değerlendirmek istediklerini belirten Akpınar, Ankara'ya tek amaçlarının üç puan almak olduğunu vurguladı.

liderlik fırsatının anlamı:

Akpınar, Bursaspor'un bugün puan kaybetmesinin ardından Keçiörengücü maçının Kayserispor açısından daha da kritik hale geldiğini söyledi. Kazanmaları halinde liderlik koltuğuna yeniden oturma şansları olacağını belirten başkan yardımcısı, bunun sezon boyu verilen emeğin bir karşılığı olduğunu ifade etti. Ancak Akpınar, kulübün planlarının rakiplerin hatalarına dayanmadığını; kendi güçlerine, kadro kalitesine ve teknik heyete güvendiklerini söyledi.

yaklaşım ve hedefler:

Akpınar, sezon başında takımın hangi koşullar altında oluşturulduğunun ve transfer yasaklarıyla nasıl mücadele ettiklerinin herkes tarafından bilindiğini hatırlattı. Bu sürecin ardından elde edilen liderlik fırsatının önemine işaret ederek, şampiyonluk yolunda kaderi kendilerinin belirlemek istediğini söyledi. Keçiörengücü'nün ligin güçlü ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekti ve rakibe saygı duyduklarını, buna rağmen Ankara'dan üç puan hedefiyle hareket edeceklerini belirtti.

Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların şampiyonluk hedefine içtenlikle inandığını aktaran Akpınar, şehrin de bu heyecana daha güçlü katılmasını ümit ettiklerini söyledi. Ayrıca yarın lider olmanın tek başına yeterli olmadığını, asıl amaçlarının sezon sonu o koltukta oturmak olduğunu vurguladı. Son olarak Akpınar, "İnşallah yarın Ankara'dan lider olarak döneceğiz ve Kayserispor'u yeniden ait olduğu Süper Lig'e taşımak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle beklentisini özetledi.

KAYSERİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI VE BASIN SÖZCÜSÜ EMİR AKPINAR, KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA; "ANKARA'YA, KAYSERİ'YE LİDER DÖNMEK İÇİN GİDİYORUZ" DEDİ.