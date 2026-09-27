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Kayserispor'un genç golcüsü sezona iki golle giriş yaptı

Kayserispor U17'de 2010 doğumlu Arda Efe Ülgür, 2026-2027 sezonuna Kahramanmaraş maçında attığı iki golle oldukça etkili başladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 08:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'un genç golcüsü sezona iki golle giriş yaptı

maç özeti:

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta mücadele eden Kayserispor U17, ligin 1. haftasında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 10-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada takımın yeni sezondaki ilk golünü Arda Efe Ülgür kaydetti.

genç oyuncunun performansı:

2010 doğumlu ve 16 yaşında olan Arda Efe Ülgür, müsabakaya ilk 11'de başladı ve toplam 55 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde takımına iki gol kazandıran Ülgür, sezona umut veren bir başlangıç yaptı.

Attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan genç futbolcu, maç sonunda gelen tebrikleri tek tek kabul etti. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının da desteğini alan Ülgür'ün performansı, Kayserispor U17'nin hücum hattına erken dönemde enerji kattı.

maçtan çıkarımlar:

Kayserispor'un farklı galibiyeti ve Ülgür'ün iki golü, sezonun ilk haftasında hem takımın moralini yükseltti hem de genç oyuncunun gelişim sürecine olumlu bir ivme sağladı. Kulüp ve taraftarlar, bu başlangıcın devamını bekliyor.

KAYSERİSPOR U17&#039;NİN 2010 DOĞUMLU OYUNCUSU ARDA EFE ÜLGÜR, 2026-2027 SEZONA 2 GOLLE BAŞLADI.

KAYSERİSPOR U17'NİN 2010 DOĞUMLU OYUNCUSU ARDA EFE ÜLGÜR, 2026-2027 SEZONA 2 GOLLE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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