Kayserispor'un hedefi: yeniden Süper Lig'e dönüş

Kayserispor Sportif Direktörü Seyit İçgül, kulübün kimliğini hatırlatarak takımın yeniden Süper Lig'de olması gerektiğini vurguladı. İçgül, "Kayserispor, uzun yıllardır Süper Lig takımıdır. Biz de bu takımı bir üst lige çıkarmayı düşünüyoruz. Bu işler kolay olmuyor. Söylemle de, konuşmayla da olmuyor. Çok çalışmamız, çok fedakarlık yapmamız gerekiyor." dedi ve yönetim, teknik ekip, futbolcular ile taraftarın ortak sorumluluğuna dikkat çekti.

hedef ve beklentiler:

İçgül, sezon hedefini net olarak belirlediklerini söyleyerek, ilk iki sırada yer alma amacını öne çıkardı. "Kayseri olarak, yönetim, taraftar, futbolcular, teknik ekip olarak hep beraber çalışıp, sonuçta ilk iki sırada bulunmak istiyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da giderirsek inşallah bu ligin iyi takımlarından olduğumuzu düşünüyoruz" ifadeleriyle takımın rekabetçi duruşunu yeniden tesis etmeye çalıştıklarını belirtti.

transfer süreci ve ekonomi:

Transfer gündemiyle ilgili olarak İçgül, orta sahada bir sayısal eksiklik olduğuna işaret etti: "Orta sahada bir sayısal eksikliğimiz var. Onları da aramıza katabilirsek iyi olacak." Yönetim, başkan ve transfer komitesinin yoğun çaba sarf ettiğini aktaran İçgül, ekonomik kısıtların aşılması için yapılan fedakarlıklara değinerek, "Bir de bu işin ekonomi tarafı var. Biliyorsunuz bu işler kolay olmuyor. O kadar borç ödendi, büyük fedakarlık yapıldı. İnşallah biraz daha fedakarlık yapılırsa, oyuncuları aramıza katabilirsek çok daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Kayserispor yönetiminin ve camianın uyumuyla hedeflenen transferlerin gerçekleşmesi halinde, İçgül'e göre takımın ligde üst sıralara tırmanma şansı artacak.

KAYSERİSPOR'UN SPORTİF DİREKTÖRÜ SEYİT İÇGÜL AÇIKLAMA YAPTI