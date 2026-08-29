Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Kayserispor'un serisi sona erdi, Bursaspor'a 2-1 yenildi

TFF 1. Lig'de Kayserispor, Vanspor, Sivasspor ve Iğdır FK galibiyetlerinin ardından sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'un serisi sona erdi, Bursaspor'a 2-1 yenildi

maç sonucu ve sıralamaya etkisi:

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligin 4. haftasında sahasında oynadığı maçta Bursaspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Sarı kırmızılı ekip, sezona Vanspor galibiyetiyle başlayıp, ardından Sivasspor ve Iğdır FK karşılaşmalarını da kazanarak 9 puana ulaşmıştı. Bu sonuçla beraber takım, üst üste gelen galibiyet serisini sonlandırdı ve liderlik koltuğunu kaybetti.

maçın öne çıkan noktaları:

Kayserispor'un evindeki 4. hafta karşılaşmasında alınan 2-1'lik sonuç, takımın ilk üç haftalık başarılı grafiğini gölgeledi. Savunma ve hücum dengesindeki aksaklıklar, rakibin gollerine cevap verilememesine yol açtı ve puan kaybı geldi.

takım üzerindeki kısa vadeli etkiler:

Bu mağlubiyet, Kayserispor için hem moral hem de puan kaybı anlamına geliyor. İlk yenilgi sonrası takımın sıralamadaki pozisyonu etkilendi; teknik ekip ve oyuncular için önümüzdeki maçlar, seriyi yeniden başlatmak adına önem taşıyor.

Not: Maçta alınan sonuçlar ve sezon başındaki üç galibiyetle elde edilen 9 puan bilgileri doğrultusunda gelişmeler raporlanmıştır.

KAYSERİSPOR LİGDE 4. MÜSABAKASINDA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

KAYSERİSPOR LİGDE 4. MÜSABAKASINDA İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken dalgalanma eşitlikle sonuçlandı: İstanbulspor 1-1 Fatih Karagümrük
images

Moral bozmak yok, hedefe uzun maraton: Baki Ersoy'dan değerlendirme
images

Galatasaray yeni transferleriyle taraftarı coşturdu: üçlü sevincin mimarları Lea...
images

İstanbul'da ilk görüntü: Leao maç sonrası taraftarlarla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bahçeye giren danasının kuyruğu baltayla kesildi, adli işlem başlatıldı

Cem Yılmaz anjiyo oldu: kalbinin ön yüzüne stent ve balon uygulandı

İhsangazi'de köprüden çaya düşen otomobilde 4 kişi yaralandı

Emet-Hisarcık yolunda şarampole yuvarlanan hafif ticari araç: traktör çarpışmasında biri çocuk iki yaralı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler