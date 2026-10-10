Kayserispor'un son nefeste gelen golü Manisa FK karşısında 3 puan getirdi

Kayserispor 3-2 Manisa FK: son düdükte gelen galibiyet

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadı’nda ağırladığı Manisa FK’yı 3-2 mağlup etti. Maç, ilk yarıda Kayserispor’un üstünlüğüyle ilerlerken, ikinci yarıda Manisa FK’nın geri dönüşüne sahne oldu; son sözü ise ev sahibinin oyuncuları söyledi.

maçtan dakikalar:

38. dakikada sağ taraftan gelişen atakta Murat Uçar ceza sahasında buluşturduğu topu Benhur Keser ile paylaştı. Benhur’un sol ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan sekince top bir kez daha önünde kaldı ve bu kez sağ ayağıyla yaptığı isabetli vuruş ağlarla buluştu. Skor 1-0 oldu.

52. dakikada Seferi’nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Moreno, kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldı ve sağ ayağıyla fileleri sarstı: 2-0.

54. dakikada Kayserispor kalecisi Gökhan Değirmencinin uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışından alan Atakan Çankayanın aşırtma vuruşu önce direğe çarptı, ardından ağlarla buluştu ve Manisa FK farkı bire indirdi: 2-1.

57. dakikada soldan gelen ortada Atakan’ın indirdiği topa Yusuf Talum sert vursa da meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Atakan’ın ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde buluşan Sylla düzgün bir vuruşla skoru 2-2’ye taşıdı ve maçta denge sağlandı.

90+3. dakikada Manisa savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Kayserisporlu Ensar Kemaloğlu sağdan ortaladı, Radu topu Murat Cem Akpınara aktardı. Murat Cem’in dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ve Kayserispor son dakikada 3-2’lik galibiyete ulaştı.

Maçı yöneten hakemler Alper Akarsu, yardımcıları Kemal Elmas ve Çağrıcan Pazarcıklı oldu.

Kayserispor kadrosu: Gökhan Değirmenci; Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen (Radu dk. 55); Sinan Kurt, Benhur Keser (Ensar Kemaloğlu dk. 71), Camara (Hasani dk. 71), Görkem Sağlam (Murat Cem Akpınar dk. 82); Seferi (Oğulcan Çağlayan dk. 82), Moreno. Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Kayra Cihan, Göckan, Ataol Taylan Karapınar, Dulca. Teknik direktör: Atila Gerin.

Manisa FK kadrosu: Vedat Karakuş; Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Osman Kaynak dk. 46); Atakan Rıdvan Çankaya, Toure (Vargas dk. 63), Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 79); Anziani, Benrahou (Lemina dk. 87), Sylla. Yedekler: Yüksel Egemen Yayla, Yunus Emre Köse, Fırat İnal, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Bican Tibukoğlu. Teknik direktör: Selman Coşkun.

Goller: Benhur Keser (dk. 38), Moreno (dk. 52), Murat Cem Akpınar (90+3) — Kayserispor; Atakan Çankaya (dk. 54), Sylla (dk. 87) — Manisa FK.

Sahadan çıkan kartlar: Sylla (dk. 90) kırmızı kart; sarı kartlar Kayserispor’dan Semih Güler, Gökhan Değirmenci, Sinan Kurt; Manisa FK’dan Yasin Güreler, Vedat Karakuş, Herelle, Anziani.

Kayserispor’un son dakika golüyle aldığı bu galibiyet, ev sahibine haftayı üç puanla kapatma imkânı sağladı ve maç boyunca yaşanan geri dönüş mücadeleleri izleyenlere heyecanlı anlar sundu.

TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI MANİSA FK’YI 3-2 MAĞLUP ETTİ.