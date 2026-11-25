Kayseri’de baba ocağına şehadet haberi ulaştı

Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan için acı haber, memleketi Kayseri’ye ulaştı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgilere göre, Hava Kuvvetleri’ne ait AS-532 tipi helikopter, Eskişehir’de eğitim amacıyla havalandıktan sonra Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Kazada toplam 5 asker şehit oldu; bölgede arama-kurtarma ve soruşturma çalışmaları yürütülüyor.

Ailenin durumu ve yerel gelişmeler:

Şehidin baba ocağı, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde bulunuyor. Askeri yetkililer tarafından ailenin evine iletilen acı haberin ardından, evin dışına Türk bayrağı asıldı. Şehidin 41 yaşında olduğu ve evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili resmi soruşturma ve kaza incelemeleri devam ederken, hem askeri hem de yerel yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Astsubay Başçavuş Erarslan'ın şehadet haberi Kayseri’deki baba ocağına ulaştı