Kayseri'yi bilimle buluşturan Bilimfest TÜBİTAK'ta Türkiye birincisi oldu

BİLİMFEST Kayseri'ye Türkiye birinciliği ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği BİLİMFEST Kayseri projesi, TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri kapsamında Türkiye birincisi seçildi. Ödül, Ankara'da gerçekleştirilen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'ndeki törenle takdim edildi.

ödül töreni ve teslim anı:

Törende ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Abdullah Avan'a verildi. Ödül töreni, TÜBİTAK yürütücülüğünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen zirve kapsamında gerçekleştirildi. Proje yürütücülüğünü Bilim ve Toplum Şube Müdürü Ahmet Özdemir üstlendi.

projenin önemi ve hedefleri:

BİLİMFEST Kayseri, bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimine taşımayı; çocuklardan gençlere, ailelerden geniş halk kitlelerine bilimsel düşünceyi aşılamayı amaçlayan etkinlikler düzenliyor. Proje, 4007 Bilim Şenliği Teşvik Ödülü kategorisinde; proje niteliği, özgünlüğü, bilimsel içerik kalitesi ve toplumda oluşturduğu bilim farkındalığı ile ön plana çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürüttüğü çalışmalarla bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, genç nesilleri geleceğin teknolojilerine hazırlamayı ve şehirde bilimsel üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. BİLİMFEST'in TÜBİTAK tarafından birincilikle ödüllendirilmesi, bu vizyonun somut bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

Başkan Büyükkılıç ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kayseri, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğini bilimle şekillendiren, üreten ve geleceğe yön veren bir şehirdir. BİLİMFEST Kayseri’nin TÜBİTAK tarafından Türkiye birinciliğine layık görülmesi, ‘Bilim Şehri Kayseri’ vizyonumuzun önemli bir göstergesidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturmaya, onların keşfetme ve üretme heyecanını desteklemeye devam edeceğiz. Bu gurur verici başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bilim Şehri Kayseri olarak, geleceğe bilimle yön vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, elde edilen bu başarıyı geliştirerek sürdüreceklerini; bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturan projeleriyle şehri bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü konuma taşımayı hedeflemeye devam edeceğini açıkladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BİLİMFEST KAYSERİ PROJESİ, TÜBİTAK TARAFINDAN İLK KEZ DÜZENLENEN BİLİM VE TOPLUM DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEŞVİK ÖDÜLLERİ’NDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU. TÖRENDE, TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR TARAFINDAN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKILLI ŞEHİRCİLİK VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI ABDULLAH AVAN’A TAKDİM EDİLDİ.