Kaz Dağları'nda onuncu yıl hazırlıkları:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kaz Dağları ve eteklerinde bu yıl 10.'su düzenlenen Kar Spor İda Ultra için basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Hattuşa Vacation Thermal Club'ta yapıldı; Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, Kar Spor İda Ultra Yarış Direktörü Polat Dede ile çok sayıda davetli katıldı.

yönetici ve organizatör değerlendirmeleri:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş organizasyonun on yıllık sürede bölgenin tanıtımında üstlendiği rolü vurguladı. Ertaş, İda Ultra'nın Kaz Dağları'nın doğal güzelliklerini ve Edremit'in turizm potansiyelini uluslararası platforma taşıdığını belirterek, 10 ülkeden 1.540 sporcunun yarışa katılacağını ifade etti. Ertaş ayrıca etkinliğin doğaya saygı ve çevre hassasiyeti çerçevesinde düzenlendiğini, sürdürülebilir turizme katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ise İda Ultra'yı yalnızca bir koşu organizasyonu olarak görmediklerini; doğal ve kültürel zenginliklerin spor aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmasının kentin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti. Durmaz, yarışın altı farklı parkurda düzenlenmesinin Balıkesir'in orman, tarih ve turizm zenginliğini sporla buluşturduğunu ifade etti.

Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge organizasyonun her yıl artan sporcu sayısıyla dikkat çektiğini ve parkurların çevreci bir yaklaşımla temizlendiğini anlattı. Bilge, gönüllü desteği ve kamu-sponsor iş birliği sayesinde etkinliğin güçlendiğini söyledi.

Kar Spor İda Ultra Yarış Direktörü Polat Dede organizasyonun 2016'da başladığını, onuncu yılda katılımcı sayısında yeni bir rekora ulaşıldığını aktardı. Dede, geçen yıla göre sporcu sayısında yüzde 60 artış olduğunu ve yarışın amacının Balıkesir'in doğasının spor için elverişli olduğunu göstermek olduğunu belirtti.

parkurlar ve gün programı:

İda Ultra kapsamında bu yıl altı ayrı parkur oluşturuldu. Uzun mesafeli parkurların startı program gereği yarın verilecek. İda Ultra (105K) ve Hades (66K) parkurları saat 08.00'de başlayacak. Zeus (44K) ve Poseidon (30K) parkurlarının startı saat 10.00'da Hattuşa Thermal Otel'den verilecek. Aynı saatte Afrodit (15K) parkurunda mücadele edecek sporcular Yeşilyurt Meydanı'ndan yarışa başlayacak.

Organizasyon yetkilileri sporculara başarı dilerken etkinliğin bölge turizmine katkısına ve doğa dostu uygulamalara dikkat çekti. Onuncu yıl ile birlikte İda Ultra'nın marka değerini güçlendirmesi ve Kaz Dağları'nın tanıtımına sürdürülebilir biçimde hizmet etmesi hedefleniyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDEKİ KAZ DAĞLARI VE ETEKLERİNDE BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENECEK KAR SPOR İDA ULTRA’NIN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.