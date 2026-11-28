Kaz Dağları'nda mantar eğitimi

Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari personel ile birlikte Kaz Dağları'nın doğal ortamında bir gün geçirdi. Etkinlikte bölgenin biyolojik çeşitliliği gözlemlendi ve doğa yürüyüşü yapıldı.

Etkinliğin içeriği:

Katılımcılar, mantar konusunda uzman bir rehber eşliğinde yörede yetişen mantar türlerini yakından tanıdı. Rehber, mantarların ekosistemdeki rolü, habitat tercihleri ve gözlem ipuçları hakkında bilgiler verdi. Gözlem sırasında katılımcılar, türlerin morfolojisi ve doğal yaşam içindeki yerini ilk elden görme fırsatı buldu.

Güvenlik ve bilinçlendirme:

Etkinlik boyunca uzman kontrolü ön plandaydı; katılımcılara yalnızca uzmanlarca kesin olarak tanımlanan mantarların tüketilmesi gerektiği hatırlatıldı. Rehberler, hiçbir işlemin zehirli mantarları güvenli hâle getirmeyeceğini özellikle vurguladı ve doğada güvenli hareket etme kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, "Doğa sevgisinin pekiştirildiği, sınıf ve ofis ortamının dışında dayanışmanın güçlendirildiği güzel günde emeği geçen herkese ve değerli rehbere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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