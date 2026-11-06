Kaz Dağları'nda zirveler kışın ilk beyazıyla kaplandı

Kaz Dağları'nda zirveler beyaza büründü

Kaz Dağları'nın bin 500 metreyi aşan yüksek kesimleri sezonun ilk karıyla beyaza büründü. Bölgedeki Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı mevkilerinde etkili olan yağış, yüksek rakımlarda kışın habercisi olarak kaydedildi.

Etkilenen mevki ve yükseklikler:

Kar örtüsü özellikle bin 500 metreyi aşan alanlarda yoğunlaştı. Dalak Suyu ve Tavşan Oynağı çevresinde görülen beyaz tabaka, yer yer bitki örtüsünü örtüp zirve siluetlerini belirginleştirdi.

Görüntüler ve fotoğrafçı:

Doğa fotoğrafçısı Onur Sezer tarafından kaydedilen kareler, Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde sonbaharın yerini kışa bıraktığını gösterdi. Ortaya çıkan sahneler, bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı ve zirvede doğal görünümün değişimini gözler önüne serdi.

KAZ DAĞLARI’NIN 1500 METREYİ AŞAN YÜKSEK KESİMLERİ, SEZONUN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ