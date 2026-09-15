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Kaza haberinde sağlık çalışanlarıyla gazeteciler arasında gerginlik

Bolu'da elektrikli bisikletten düşen iki çocuğun yardımına giden sağlık çalışanları, kaza yerinde çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:53

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 18:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaza haberinde sağlık çalışanlarıyla gazeteciler arasında gerginlik

Olayın ayrıntıları:

Bolu Çıkınlar Mahallesi 3604 sokak üzerinde iki çocuğun elektrikli bisikletten düşmesi sonucu meydana gelen kazada, çocuklardan biri bacağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarı doğrultusunda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu sedyeye alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından çocuk ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık çalışanları ile gazeteciler arasındaki tartışma:

Kaza yerinde görüntü almak isteyen gazetecilerle sağlık personeli arasında sözlü tartışma yaşandı. Sağlık çalışanları, kamusal alanda çekim yapan gazetecilere, 'Sirk mi burası' ve 'Eşeğe mi diyoruz çekmeyin' sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteciler basın kartlarını göstermelerine rağmen sağlık personeli, 'İyi artık basınsınız diye her şeyi çekin' diyerek çekim yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Tartışma sırasında çekimlerin durdurulduğu ve görevlilerin güvenlik, hasta mahremiyeti ile müdahale alanının korunması gerekçelerini öne sürdüğü aktarıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin de bölgede inceleme yaptığı, yaralı çocuğun ise hastaneye götürüldüğü bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BOLU’DA İKİ ÇOCUĞUN ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞTÜĞÜ OLAYI HABERLEŞTİRMEK İSTEYEN GAZETECİLERE...

BOLU’DA İKİ ÇOCUĞUN ELEKTRİKLİ BİSİKLETTEN DÜŞTÜĞÜ OLAYI HABERLEŞTİRMEK İSTEYEN GAZETECİLERE SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ. KAMUYA AÇIK ALANDA ÇEKİM YAPAN GAZETECİLERE SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN, "SİRK Mİ BURASI", "EŞEĞE Mİ DİYORUZ LAN ÇEKMEYİN" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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