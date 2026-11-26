Duruşma:

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının tutuklu sanığı F.A.B. hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Aralık saat 14.00'e erteledi.

Kaza ve iddialar:

Kaza, 3 Eylül tarihinde Vişnelik Mahallesi Salih Ramazanoğlu Camii yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. İddialara göre, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne Marufa Ahmedova ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye, F.A.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Küçük kız ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, anne yaralandı. Olay sonrası hem müştekiler hem de bilirkişi raporları dosyada yer aldı; Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

Sanığın savunması:

Duruşmada savunma yapan F.A.B., Salih Ramazanoğlu Camii’nin bulunduğu sokaktan yavaşça ilerlediğini, kavşakta kendisine yol veren bir araç nedeniyle hızını artırdığını, yaklaşık 5-10 metre ilerledikten sonra bir ses duyduğunu ve anneyi gördüğünü belirtti. Sanık, "Çarpmamak için sağa manevra yaptım ancak mesafe yakın olduğu için duramadım. Çocuğu hiç görmedim, ilk kez annesinin kucağında gördüm. Telefonla konuşmuyordum, alkollü değildim. Bin tane canım olsa binini de hiç düşünmeden verirdim. Ben de anneyim. Çok üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı. Ayrıca tahliye talebinde bulundu ve oğlunun belinden ameliyat olacağını belirtti.

Müşteki ve tanık anlatımları:

Anne Marufa Ahmedova ise parktan çıktıktan sonra dondurma aldıklarını, dönüşte karşıya geçerken önce sağına baktığını ve bir aracın durduğunu görerek yola çıktıklarını anlattı. Ahmedova, "Bir motor sesi geldi, o ses hiç kulağımdan gitmiyor. Bana çarptıktan sonra durabilirdi, ama durmadı. 'Fren yaptım' diyor ama yapmadı, fren yerine gaza bastı. Yardım edin diye bağırdım. Araç sürücüsü yola bakmıyordu, yanındakiyle konuşuyordu. Şikayetçiyim" dedi. Babası Fatih Avli ise olay anında hastaneye koştuğunu, ailenin manevi olarak yaşam boyu ceza aldığını söyleyerek adalet talep etti. Kavşakta bekleyen bir görgü tanığı, aracın kavşaktan sonra birden hızlandığını, çarpma anında stop lambalarının yanmadığını ve aracın çocuğun üzerinden geçtikten sonra yaklaşık 10-12 metre daha ilerleyip durduğunu beyan etti.

Mahkeme süreci ve karar:

Müşteki avukatları Adli Tıp Kurumu raporuna dikkat çekerek sanığın asli kusurlu bulunduğunu, olayda çocuğa kusur yüklenmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceğini savundu ve sanığın en üst haddinden cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise dosyadaki ilk bilirkişi raporu ile Adli Tıp raporu arasında çelişki olduğunu öne sürerek yeniden rapor alınmasını ve müvekkillerinin tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınması talebini reddetti ve sanığın tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verdi. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için 27 Aralık saat 14.00'e ertelendi.

Öte yandan duruşmaya başka illerden vatandaşların da katıldığı, acılı ailenin destekçilerinin adliyeye Elif Mavi Avli'nin fotoğrafının bulunduğu pankartla geldiği kaydedildi.

ESKİŞEHİR'DE YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEK İSTEYEN 3 YAŞINDAKİ ELİF MAVİ AVLİ'NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, ANNESİNİN İSE YARALANDIĞI KAZAYA İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK F.A.B. HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.