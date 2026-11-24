kaza detayları:

Olay, Şarkışla Esentepe Mahallesi sınırları içinde, Şarkışla-Eski Pınarbaşı yolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, sürücü Ş.B. (23) yönetimindeki 01 CEE 45 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

müdahale ve yaralı:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan yolcu M.Ç. (23), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumuna ilişkin yetkililer tarafından açıklama yapılmadı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldığı ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

SİVAS’IN ŞARKIŞLA İLÇESİNDE KAMYONET ELEKTİK DİREĞİNE ÇARPTI 1 KİŞİ YARALANDI.