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kaza sonrası bölgeden ayrılan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki genç yola savruldu; sürücünün uzaklaşma anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

kaza sonrası bölgeden ayrılan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı

kaza anı kayıtlarla belirlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta dün akşam saat 20.55 civarında meydana gelen kazada bir otomobil, karşı yönden gelen elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrildi ve iki genç yola savruldu.

kazanın tarafları ve olay yeri:

Elektrikli bisikleti kullanan Burak G. (19) ile arkasında bulunan Batuhan G., çarpışma sonucu savrularak yola düştü. Çarpışmaya neden olduğu belirtilen otomobilin sürücüsü ve plakasına ilişkin bilgiler henüz tespit edilmedi.

güvenlik kamerası görüntüleri ve polis çalışması:

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası, kaza anını ve otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştığı anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler doğrultusunda polis ekipleri sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Elektrikli bisiklete çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Elektrikli bisiklete çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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