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Kaza sonucu hayatını kaybeden genç Beşikdüzü'nde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Yeşilköy'de trafik kazasında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Serdar Çolak (30), memleketi Beşikdüzü'nde toprağa verildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaza sonucu hayatını kaybeden genç Beşikdüzü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve uğurlama

İstanbul Yeşilköy'de önceki gün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Hüseyin Serdar Çolak (30) bugün Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, ilçe merkezine getirildi.

Cenaze namazı ve törenin akışı:

Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından törene yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Namazın ardından cenaze, ilçeye bağlı Zemberek mahallesine götürülerek aile yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza ve aile bağları:

Kazanın ardından ağır yaralanan Çolak, motosikletiyle kurye olarak çalışıyordu. Olayda, kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Çolak, Karadenizli yöresel sanatçılardan 'Çoluğun Mehmet' olarak tanınan Mehmet Çolak'ın oğluydu.

OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLEN CENAZE BUGÜN TRABZON&#039;UN BEŞİKDÜZÜ İLÇE...

OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLEN CENAZE BUGÜN TRABZON'UN BEŞİKDÜZÜ İLÇE MERKEZİNE GETİRİLDİ. MERKEZ CAMİİ'NDE ÖĞLE NAMAZI SONRASINDA CENAZE NAMAZI KILINIRKEN, NAMAZIN ARDINDAN İLÇEYE BAĞLI ZEMBEREK MAHALLESİNE SON YOLCULUĞUNU UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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