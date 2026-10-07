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Kaza yokuşunda hayatını kaybeden kadının ardından mahalle istinat duvarı istiyor

Hatay Defne'de kum kamyonunun geri kaymasıyla ölen 65 yaşındaki Sakine Altınöz sonrası mahalle sakinleri, asfaltın zarar verdiğini belirterek istinat duvarı istiyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaza yokuşunda hayatını kaybeden kadının ardından mahalle istinat duvarı istiyor

Kaza yokuşunda hayatını kaybeden kadının ardından mahalle istinat duvarı istiyor

Hatay'ın Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde, uzun süredir 'kaza yokuşu' olarak bilinen bölgede yaşanan sorunlar tekrar gündemde. Geçtiğimiz aylarda kum yüklü bir kamyonun yokuşu çıkamayarak geri kayması sonucu bahçede incir toplayan 10 çocuk annesi 65 yaşındaki Sakine Altınöz yaşamını yitirmişti. O kazanın ardından yapılan müdahaleler, yağışlarla birlikte yeni sorunlar doğurdu.

Olayın yaşandığı nokta:

Mahalle sakinleri, kazanın ardından Defne Belediyesi ekiplerinin bölgeye asfalt serdiğini ancak bu çalışmanın kalıcı bir çözüm getirmediğini söylüyor. Yeni serilen asfaltın altındaki kumların yağışla akması sonucu yolda boşluklar oluştu, üst kotta toplanan yağmur suları asfalt altında yön değiştirerek doğrudan iş yerlerine aktı. Vatandaşlar, asfaltın eski meyilini değiştirerek suyu dükkanların içine verdiğini belirtiyor.

Kazayı yaşayan yakınlarından Engin Yeşilova, annesinin hafriyat kamyonunun altında kaldığını hatırlatarak bölgeye istinat duvarı yapılmasını istediklerini vurguladı. Yeşilova, 'Buraya asfalt döküldü ama çözüm olmadı, asfaltın altı boşaldı. Bir araba daha kayıp düşse çocuklar veya başka birilerinin canı yanabilir' diyerek tedirginliklerini dile getirdi.

Vatandaşların talepleri ve ekonomik zarar:

İş yeri sahibi Hakan Çaret ise asfalt sonrası suyun dükkanına girdiğini, üç gündür siftah yapamadığını ve zararın yaklaşık 40-50 bin TL olduğunu söyledi. Çaret, kış öncesi önlem alınmazsa yukarıdan gelen araçların kayma riskinin artacağını, bunun tekrar can kaybına yol açabileceğini belirtti.

Mahalle halkı, bölgeye kalıcı çözüm için şu talepleri sıralıyor: istinat duvarı inşası, dağdan akan suyun yönünü düzeltmek üzere meyil düzenlemesi veya oluk yapılması ve asfalt kenarlarına briket duvar uygulanması (1-1,5 metre yüksekliğinde önerisi yapıldı). Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün'ün olay sonrası bölgeye geldiği, ancak yapılan asfaltın vatandaşların beklentisini karşılamadığı ifade edildi.

Yol ve su yönetimine ilişkin yapılacak teknik müdahaleler, mahalle sakinleri açısından hem can güvenliği hem de ekonomik kayıpların önlenmesi için öncelikli görülüyor. Yetkililerden, kış yağışları öncesi istinat, drenaj ve meyil düzenlemesi gibi kalıcı çözümler bekleniyor.

ANNESİ ÖLEN ENGİN YEŞİLOVA

ANNESİ ÖLEN ENGİN YEŞİLOVA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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