Kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, dün sabah saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak ile Sarıcı Sokak'ın kesişiminde gerçekleşti. Bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kelebekli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve uyarılar:

Genç öğrencinin cenazesi, Karabuza Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Namazı kıldıran imam, törene katılanları trafikte daha tedbirli olmaya çağırdı ve benzer kayıpların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kaza yerindeki trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatinin önemi bir kez daha gündeme geldi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE 28 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN 17 YAŞINDAKİ SELÇUK KELEBEKLİ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. GENÇ SELÇUK, İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP DÜZENLENEN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.