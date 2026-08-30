Kazadan sağ çıkanlar: mürettebatı 'bu havada gidilmez' diye uyardık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinden sağ kurtulan yolcular, kaza anında yaşananları ve kurtarılma sürecini anlattı. Yaşananlar, gemideki bazı yolcuların mürettebatı hava koşulları hakkında uyarmasına rağmen tedbir alınmadığı iddiasını içeriyor.

yolcuların anlatımı:

Ümit Saygılı olay anını anlatırken, yolcuların önce rüzgâr ve deniz koşulları nedeniyle endişe ettiklerini, bu endişelerini mürettebata ilettiklerini söyledi. Saygılı, "Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Sonra su kaçakları başladı. Dediler ki cıvatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. Sonra herkes arkaya çıkışa diye koşarak gitti" ifadelerini kullandı.

Saygılı, kendi kurtuluşunu da anlatarak "Hemen koşarak gittim. Bir yerden de can yeleği buldum. Boynuma taktım, atladım" dedi. Gemide çok sayıda çocuk ve yaşlı olduğunu belirten Saygılı, orta kamarada mahsur kalanların zor durumda olduğunu, ölü görmediklerini ancak bazı yolcuların çıkamadığını aktardı: "Orta kamarada yaşlılar, yüzme bilmeyenler üstüne çıkabildiyse çıktı. Çıkamadıysa Allah rahmet eylesin."

kurtarma süreci ve can güvenliği:

Bir diğer yolcu İbrahim Canbolat ise görevlilere geminin su aldığını söylediklerini ancak karşılık olarak "Biz alışkınız, bu normaldir" cevabı aldıklarını aktardı. Canbolat, "Çok su kaçırmaya başladı. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Görevli kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Kimseye can yeleği vermedi. Herkes kendi mücadelesiyle kurtuldu" dedi.

Canbolat, kendisini bir sivil teknenin kurtardığını ve mürettebatın Pakistanlı olduğunu iddia ederek bunun iletişim zorluğu yarattığını söyledi: "Anlamıyorlar adamlar. Dümdüz gidiyor. İnadına da bastı. En sonunda gemi yan yatmaya başladı. Camlar patladı zaten. Artık ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani şoktayız şu an."

Her iki yolcu da can yeleği dağıtılmadığını, gemide çok sayıda çocuğun bulunduğunu ve bazı kişilerin demirin arasında sıkışmış olabileceğini belirtti. İbrahim Canbolat, yaşananlar nedeniyle Filo Denizcilik hakkında şikayette bulunacağını söyledi.

Survivorların anlatımları, kazanın nedenine ve operasyonun yönetimine dair ciddi iddialar içeriyor; yolcuların ifadelerinde can güvenliği tedbirlerinin yetersiz kaldığı vurgulanıyor. Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma sonuçları henüz içeriğe yansımamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinden sağ kurtulan yolcular, kaza anında yaşananları ve kurtarılma sürecini anlatırken, gemi mürettebatını hava şartları hakkında uyardıklarını bildirdi.