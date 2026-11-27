Bolu'da bekçinin hızlı müdahalesi kaza riskini azalttı

D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen yaralamalı trafik kazasında yol üzerine saçılan araç parçaları, olay yerine gelen mahalle bekçisinin müdahalesiyle temizlendi. Kazada F.D. isimli otomobil sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İ.Ç. yönetimindeki 14 T 0804 plakalı hafif ticari taksi ile F.D. idaresindeki 14 ET 037 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolsüz şekilde yola dağılan parçalar, potansiyel bir ikinci kazaya davetiye çıkarıyordu.

Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçisi, Karayolları ekiplerini beklemeden süpürgeyle harekete geçti. Bekçi, araç parçalarını yol kenarındaki güvenli alana toplayarak trafiğin daha güvenli bir şekilde akmasını sağladı ve sürücülerin, vatandaşların mağduriyetinin önüne geçti. Çevredeki vatandaşlar bekçinin duyarlı davranışını takdir etti.

Yaptırımlar ve soruşturma:

Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, kırmızı ışık ihlali nedeniyle hafif ticari taksi sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Bekçinin müdahalesi, yerel güvenlik uygulamalarında vatandaşların ve görevlinin hızlı ve pratik çözüm üretmesinin önemini bir kez daha gösterdi; aynı zamanda yol güvenliğinin korunması için basit önlemlerin bile kazaların tekrarını önleyebileceğini ortaya koydu.

BOLU’DA MEYDANA GELEN YARALAMALI TRAFİK KAZASININ ARDINDAN YOLA SAÇILAN ARAÇ PARÇALARI YENİ BİR KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIRKEN, OLAY YERİNE GELEN MAHALLE BEKÇİSİ SÜPÜRGEYİ ELİNE ALARAK HAREKETE GEÇTİ. KARAYOLLARI EKİPLERİNİ BEKLEMEDEN YOLU TEMİZLEYEN BEKÇİNİN ÖRNEK DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI.