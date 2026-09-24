Kazakistan'da Hazar denizinde tatbikat faciası: 9 asker hayatını kaybetti

facianın ayrıntıları:

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen deniz tatbikatı sırasında hava koşullarının aniden bozulduğunu ve rüzgarın şiddetinin arttığını açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre eğitim faaliyeti sırasında 19 asker denize sürüklendi, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 9 askerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda 3 asker kurtarıldı, kurtarılanlardan birinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

arama ve kurtarma çalışmaları:

Kayıp olan 7 askerin aranmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Savunma Bakanlığı, kurtarma ekiplerinin deniz ve hava unsurlarıyla arama faaliyetlerini sürdürdüğünü, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettiğini ve ailelere gerekli tüm yardım ile desteğin sağlanacağını bildirdi. Bakanlık ayrıca yeni bilgilerin doğrulanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı ve halka yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etme çağrısında bulundu.

hükümetin yanıtı ve soruşturma:

Olayın ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov talimatıyla facianın nedenlerinin araştırılması amacıyla hükümet komisyonu kuruldu. Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev'e derhal olay yerine giderek askerlerin ölüm nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması talimatı verildi. Hükümet, yürütülecek soruşturmanın bulgularına göre güvenlik ve tatbikat protokollerinin gözden geçirileceğini ifade etti.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında 19 askerin denize sürüklenmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı. Kayıp 7 askeri arama çalışmaları sürüyor.