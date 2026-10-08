Kazankaya kanyonu'na geçici erişim yasağı: güvenlik için kapatıldı

Kazankaya kanyonu geçici süreyle kapatıldı:

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonuna giriş ve çıkışlar, kanyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında geçici olarak durduruldu.

Açıklamada belirtilenler:

Aydıncık Kaymakamlığı'nın resmi hesabından yapılan duyuruda, "Kazankaya Kanyonu’nda yürütülen çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla kanyona giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara uyarı ve tedbir çağrısı:

Kaymakamlık, alınan tedbirin öncelikli amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Yetkililer, kısıtlamalara uyulmasının önemli olduğunu belirterek, kanyonun yeniden açılacağı tarih hakkında "ikinci bir duyuruya kadar" beklenmesi gerektiğini bildirdi.

YOZGAT’IN AYDINCIK İLÇESİNDE BULUNAN KAZANKAYA KANYONU’NDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI (ARŞİV)