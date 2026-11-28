Sinop’ta pekmez geleneği sürüyor

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiye köyünde sonbaharın son günlerinde armut ve elma pekmezi için kazanlar kaynamaya başladı. Köy halkı, yıllardır sürdürülen usullerle meyveleri değerlendirerek kış sofralarına lezzet hazırlıyor. Üretim, hem lezzet hem de dayanıklılık açısından evlerin kışlık erzakları arasında yer alıyor.

Pekmez yapımının aşamaları:

Geleneksel pekmez yapımında önce armut ve elma toplanıp temizleniyor, sonra çeşitli işlemlerle meyve suyu çıkarılıyor. Elde edilen bu su, geniş kazanlarda uzun süre kaynatılarak kıvam alması sağlanıyor. Bu aşama zahmetli ve sabır gerektiren işçilik içeriyor; kıvamın tutturulması ve tadın istenen yoğunluğa gelmesi dikkat istiyor. İşlemin sonunda ortaya çıkan armut ve elma pekmezi, özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarının ve tatlı tariflerinin vazgeçilmezi oluyor.

Kültürel ve ekonomik boyutu:

Pekmez yapımı, kırsal kesimde geçmişten günümüze aktarılan bir gelenek olarak öne çıkıyor. Mevsiminde yetişen meyvelerin değerlendirilmesi, hem israfın önlenmesine hem de köy ekonomisine katkı sağlıyor. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birçok geleneksel yöntem unutulmaya yüz tutarken, Hamidiye gibi köylerde sürdürülen üretim Anadolu’nun köklü mutfak kültürünün yaşatılmasına destek veriyor. Yerel halk, reçeteleri ve uygulamaları gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürerek bu lezzetin varlığını koruyor.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNE BAĞLI HAMİDİYE KÖYÜNDE ARMUT VE ELMA PEKMEZİ YAPIMI DEVAM EDİYOR. GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN PEKMEZLER, KÖYDE KIŞ HAZIRLIKLARININ VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA YER ALIYOR.