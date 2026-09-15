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Kazasker Caddesi'nde kapsamlı yenileme, Ulus Pazarı'na erişim daha düzenli olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kazasker Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenilemesi başlattı; yağmur suyu, park düzeni, aydınlatma ve kaldırımlar yenilenecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Kazasker Caddesi'nde kapsamlı yenileme, Ulus Pazarı'na erişim daha düzenli olacak

Kazasker Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenilemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içinde yer alan Kazasker Caddesi ve çevresindeki bağlantı yollarında kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Projenin önceliği, Kartepe Ulus Pazarı'na ulaşımı kolaylaştırmak ve özellikle yağışlı dönemlerde yolda oluşan olumsuzlukları gidermek.

yağmur suyu hattı ve yol güvenliği:

Mevcut altyapıdaki yetersiz yağmur suyu hattı nedeniyle cadde üzerinde su birikintileri oluşuyor, bu da sürücüler ve yayalar için risk yaratıyordu. Yapılan çalışmalar kapsamında yağmur suyu hattı güçlendirilecek; böylece yağış suları yola ve sürücülere zarar vermeden güvenli biçimde tahliye edilecek ve ulaşım akışı iyileştirilecek.

park düzeni, aydınlatma ve yaya düzenlemeleri:

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'nın planına göre Kazasker Caddesi iki taraflı dikey araç parklanmasına uygun hale getirilecek. Mevcut otopark alanında da düzenleme ve iyileştirme yapılacak; amaç, pazar günlerinde yaşanan araç yoğunluğunu ve düzensiz parklanmayı azaltmak. Ayrıca cadde aydınlatmaları artırılacak ve kaldırım düzenlemeleri ile yaya kullanımının konforu yükseltilecek.

Çalışmanın teknik boyutu da paylaşıldı: Yaklaşık 460 metre uzunluğundaki güzergahta 4 bin metrekare parke sökümü yapıldı. Eski yüzey söküldükten sonra caddeye 4 bin ton plent miks, 1.800 ton bitümlü temel ve 1.200 ton binder asfalt serimi gerçekleştirilecek; bu uygulama yolun dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artırmayı hedefliyor.

Sökülen parke taşları, yeniden kullanım amacıyla Büyükşehir Belediyesi Solaklar Şantiyesi'ne taşındı ve uygun şartlarda muhafaza edilecek. Bu taşlar, kent genelindeki ilerideki parke onarım ve yenileme çalışmalarında değerlendirilecek.

Planlandığı şekilde tamamlandığında, yürütülen düzenlemeler sayesinde Kartepe Ulus Pazarı'na erişim daha düzenli, aydınlık ve güvenli hale gelecek; hem araç trafiği hem de yaya hareketliliği açısından olumlu etkiler bekleniyor.

KARTEPE ULUS PAZARI’NA ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI KAZASKER CADDESİ’NDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI...

KARTEPE ULUS PAZARI’NA ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI KAZASKER CADDESİ’NDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI YENİLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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