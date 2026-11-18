Kazayı bisküvi yiyerek izleyen yabancı uyruklu kişinin tavrı dikkat çekti

İzmir'in Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, olay yerindeki kalabalık ve hareketliliğe aldırış etmeyen bir yabancı uyruklu kişi, bisküvisini yiyerek kazayı izledi. Anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler ve olayın akışı:

Kazanın ardından bölgeye gelen insanlar durumu izlerken, söz konusu kişinin sakin tavrı öne çıktı. Videolarda kişi etraftaki telaşa karşın rahat görünürken, kaza nedeniyle oluşan hareketlilik kısa sürede dikkat çekti. Haberde kazanın oluş şekli veya olaya müdahale edenlerin detaylarına ilişkin ek bilgi yer almıyor.

Çevrenin tepkisi ve dikkat çeken detaylar:

Vatandaşlar bazı anlarda şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları olayı telefon kameralarıyla kaydetmeye devam etti. Bu tür görüntüler, trafikte yaşanan beklenmedik anlarda insanların farklı tepkiler verdiğini gösteriyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama haberde paylaşılmadı.

Öne çıkan unsur, kazanın yaşandığı yerin Fevzipaşa Bulvarı olması ve kişinin bisküvisini yiyerek sakin bir şekilde olayı izlemesinin görüntülere yansımasıdır.

YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİNİN OLAY YERİNDE BİSKÜVİ YİYEREK KAZAYI İZLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.