Kazdağı sınırlarına sıçrayan zeytinlik yangını havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor

Yangının seyri:

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi üst kesimlerindeki zeytinlik alanda başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Kazdağı Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanlara sıçradı. Ekipler, alevlerin milli park içerisindeki daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Müdahale ekipleri ve yöntemleri:

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Havadan söndürme çalışmaları kapsamında 4 uçak ve 2 helikopter görev yaparken, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yer ekibi sahada yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Bölgede alınan önlemler ve durum:

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları aralıksız sürüyor; bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Müdahalenin önceliği, alevlerin milli park içindeki hassas alanlara ve çevredeki yerleşim ile zeytinliklere sıçramasını engellemek olarak belirlendi. Yetkililer, sahadaki çalışmalarda ilerleme sağlanana dek ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNE BAĞLI MEHMETALAN MAHALLESİ ÜST KESİMLERİNDE ZEYTİNLİK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KAZDAĞI MİLLİ PARKI SINIRLARINDAKİ ORMANLIK ALANLARA SIÇRADI.