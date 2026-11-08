Kazdağları'nda bal hasadı şenliği ilk kez üreticiyle buluştu

Etkinlik nasıl gerçekleşti:

Edremit Belediyesi ile Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Kazdağları Bal Hasat Şenliği, protokol üyeleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Program, doğaya ve üretime vurgu yapan bir akışla ilerledi.

Gün, Dereli Bal Ormanındaki fidan dikimi ile başladı; ardından Dereli Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşmalar yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra petek baldan hasat gerçekleştirerek bal tadımına katıldı. Etkinlik boyunca yöresel ürün stantları ziyaretçilerin ilgisini çekti ve köylü üreticilerin çeşitleri sergilendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından kooperatif üyesi kadın arıcılara kovan dağıtımı yapıldı; bu destek üreticilerin kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Edremit Kaymakamı Zafer Engin, törendeki konuşmasında bölgenin hem doğal hem de sosyal zenginlik taşıdığına vurgu yaparak, "Bugün burada, Kazdağları’nın eteklerinde, Edremit Körfezi’nin üzerinde çok güzel bir doğada ve güzel bir etkinlik için bir araya geldik. Edremit Kazdağı ve ovadaki tarımsal verimliliğiyle deniz ve termal turizmiyle ve ülkemize gelen misafirleriyle hem doğal hem de sosyal olarak zengin bir ilçe. Bu zenginliğime Kazdağları’nın balını da kooperatifimiz kanalıyla katmış olacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın konuşmasında Balıkesir’in arıcılık ve bal üretimindeki çeşitliliğine dikkat çekti; il genelinde 26 çeşit bal üretildiğini belirterek kestane, ıhlamur ve soğan balı gibi türleri örnek gösterdi. Akın, üreticilerin ürünlerini daha yüksek katma değerle değerlendirebilmeleri için yürüttükleri çalışmaları ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte sağladıkları fondan kek ve kovan desteğini vurguladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise arıcılığın yalnızca bal üretimi olmadığını, bitkilerin üremesi ve çevresel dengenin korunması açısından önem taşıdığını belirtti: "Arı demek sadece bal demek değil. Arıcılığı, bitkilerin üremesi ve çoğalması, çevresel dengenin korunması açısından da çok önemli buluyoruz." Ertaş ayrıca Kazdağları ve çevresinin sağlık turizmi açısından potansiyel taşıdığını, bölge turizmini destekleyecek farklı destinasyonlar oluşturma hedeflerini aktardı.

Bölgesel tarım ve hayvancılık perspektifi:

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün konuşmasında ilin tarımsal üretim gücüne dikkat çekti. Düzgün, Balıkesir’in yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamadığını, Türkiye’nin gıda ihtiyacına katkı sağladığını ve 100’ün üzerinde ülkeye tarımsal ürün ihraç ettiğini söyledi. Ayrıca ilin bitkisel ve hayvansal üretimde öne çıktığını, büyükbaş hayvan varlığında Türkiye beşincisi, küçükbaş hayvanda dokuzuncu sırada yer aldığını, arıcılık ve arı kolonisi varlığı bakımından da ilin üst sıralarda bulunduğunu belirtti.

Ulusal Kazdağları Bal Hasat Şenliği, gerçekleştirilen bal hasadı, FAO tarafından yapılan kovan dağıtımı ve yöresel ürün stantlarının ziyaret edilmesinin ardından sona erdi. Etkinliğe Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, FAO temsilcileri, Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İlhan Deveci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROTOKOL ÜYELERİ PETEK BALDAN HASAT GERÇEKLEŞTİREREK BAL TADIMI YAPTI