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Kazdağları'nda yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Edremit Mehmetalan'daki Kazdağları yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava ve kara müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kazdağları'nda yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Kazdağları'nda yangın hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Mehmetalan Mahallesi'nde Kazdağları Milli Parkı sınırlarında çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Koordineli hava ve kara operasyonu sayesinde alevler çevreye sıçramadan bastırıldı.

Müdahale detayları:

Söndürme çalışmalarına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter, 6 yangın söndürme uçağı ve 70 personel katıldı. Ekiplerin eş zamanlı çalışması, yangının büyümesini önleyerek çevredeki hassas doğal alanların korunmasına katkı sağladı.

Soğutma çalışmaları ve uyarılar:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede muhtemel yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları sürdürüyor. Yetkililer, özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu günlerde vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNE BAĞLI MEHMETALAN MAHALLESİ KAZDAĞLARI MİLLİ PARKINDA ÇIKAN YANGIN...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNE BAĞLI MEHMETALAN MAHALLESİ KAZDAĞLARI MİLLİ PARKINDA ÇIKAN YANGIN, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN HAVADAN VE KARADAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HIZLI MÜDAHALE SAYESİNDE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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